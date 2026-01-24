Richard Bona live a Foggia | uno dei più grandi bassisti al mondo protagonista al Giordano in Jazz

Il festival Giordano in Jazz apre il 2026 con un evento esclusivo: Richard Bona, tra i più riconosciuti bassisti a livello internazionale, si esibirà a Foggia. L’unica data nel centro-sud Italia rappresenta un’occasione unica per ascoltare un artista di grande talento. L’appuntamento si terrà al Giordano, offrendo al pubblico un’esperienza musicale di alto livello e un momento di confronto tra jazz e musica mondiale.

Il festival Giordano in jazz è lieto di presentare il suo primo concerto del 2026. Richard Bona a Foggia, nell'unica data al centro-sud per una delle due date italiane. Considerato uno dei più grandi e originali bassisti al mondo, polistrumentista, cantante e compositore, vincitore di numerosi premi tra cui un Grammy Award, Richard Bona continua a rappresentare, con il suo suono unico e il suo innato talento vocale, le sue origini africane. La musica di Bona affronta le tradizioni, la cultura, la bellezza e le problematiche del suo continente.

Giordano in Jazz, tra afro e world music ecco il primo live del 2026: Richard BonaRichard Bona a Foggia, nell'unica data al centro-sud per una delle due date italiane previste dall’artista. È il primissimo concerto di quest’anno appena cominciato a cura del festival Giordano in ... foggiacittaaperta.it

Un altro concerto SOLD OUT… ma il jazz continua L'appuntamento con Richard Bona, leggenda del basso e della voce afro-jazz, è ufficialmente tutto esaurito. Attenzione ora al prossimo appuntamento: restano pochissimi posti disponibili. Sabato 14 - facebook.com facebook