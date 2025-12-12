Jordan Lee ha 15 anni il futuro rivale di Sinner e Alcaraz? Il talento precoce e l’incredibile somiglianza con Lamine Yamal

Jordan Lee, 15 anni, si sta affermando come possibile futuro rivale di Sinner e Alcaraz nel tennis. Con un talento precoce e un’inedita somiglianza con Lamine Yamal, giovane stella del Barcellona, il giovane atleta sta attirando l’attenzione per le sue straordinarie capacità e il promettente percorso.

Di tanto in tanto, nello sport emerge un talento così precoce da sembrare un refuso anagrafico. È successo nel calcio con Lamine Yamal, oggi star del Barcellona, sta accadendo nel tennis con il quindicenne Jordan Lee. È il primo giocatore classe 2010 ad aver conquistato un punto nel ranking Atp, al pari del connazionale Michael Antonius. Un risultato simbolico, ma sufficiente per rendere il suo nome familiare anche a chi raramente segue i tornei giovanili. Un profilo che gli osservatori di tutto il mondo hanno già appuntato come possibile sorpresa del 2026. E, per molti di loro, potrebbe rivelarsi il futuro terzo incomodo nel duopolio Sinner-Alcaraz. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Jordan Lee, ha 15 anni il futuro rivale di Sinner e Alcaraz? Il talento precoce e l’incredibile somiglianza con Lamine Yamal

Jordan Lee sosia di Yamal, a 15 anni il tennista Usa impazza. Classe 2010, sembra il 'gemello' del fenomeno del Barcellona, ha già vinto un titolo e la Davis jr. #ANSA Vai su X

Giugno 1992. Larry Bird, 35 anni, ha ormai ufficiosamente dato l'addio al basket. L'ufficialità arriverà solo ad agosto dopo le Olimpiadi di Barcellona: Magic e Jordan sono riusciti a convincerlo a far parte del "Dream Team" nonostante faccia ormai fatica anche - facebook.com Vai su Facebook

Jordan Lee, ha 15 anni il futuro rivale di Sinner e Alcaraz? Il talento precoce e l’incredibile somiglianza con Lamine Yamal - Il talento precoce e l'incredibile somiglianza con Lamine Yamal ... Secondo ilfattoquotidiano.it

Jordan Lee sosia di Yamal, a 15 anni il tennista Usa impazza - Ma quello che fa parlare di lui è una somiglianza con un altro giovanissimo talento: Jordan Lee è il Lamine Yamal del tennis, le specialità sono i rovesci e non le rovesciate, e a 15 anni proprio come ... Lo riporta ansa.it

15 Minute Hardcore Bodyweight | Endurance & Weightloss (Level 4-5)

Video 15 Minute Hardcore Bodyweight | Endurance & Weightloss (Level 4-5) Video 15 Minute Hardcore Bodyweight | Endurance & Weightloss (Level 4-5)