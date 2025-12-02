Episodio clamoroso durante Fulham-Manchester City | Erling Haaland finisce in fuorigioco

Erano più di due anni che Erling Haaland non finiva in fuorigioco in una partita giocata in trasferta dal Manchester City in Premier League: l'episodio più unico che raro si è ripetuto nel match di stasera contro il Fulham. 🔗 Leggi su Fanpage.it

