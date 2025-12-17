Rotary Club Valle Telesina e Morcone | auguri a Rino Bottillo per la conferma e le nuove nomine

Il Rotary Club Valle Telesina e Morcone si congratulano con Rino Bottillo per la conferma nel ruolo di Assistente del Governatore 2026/2027 e per la nomina a Presidente Eletto del RC Valle Caudina 2027/2028. Due importanti riconoscimenti che rafforzano l’impegno e la collaborazione tra i club, sottolineando il valore del servizio e della leadership nel territorio.

