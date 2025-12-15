DiVino Jazz Festival compie 18 anni e torna dal 18 al 30 dicembre | il programma completo

Il DiVino Jazz Festival celebra quest’anno la sua diciottesima edizione, confermandosi come uno degli eventi più attesi del panorama musicale. Dal 18 al 30 dicembre 2025, il festival si svolgerà in diverse location, offrendo un ricco programma di concerti e iniziative dedicate alla musica jazz, sotto la direzione di Gigi Di Luca.

Tempo di lettura: 5 minuti Il DiVino Jazz Festival compie 18 anni. Torna, dal 18 al 30 dicembre 2025, il festival ideato e diretto da Gigi Di Luca nella sua consueta formula itinerante. In 7 comuni dell’area vesuviana – Pompei, Ercolano, Torre del Greco, Torre Annunziata, Boscoreale, Boscotrecase e Trecase – va in scena la XVIII edizione dell’evento che coniuga musica, vino e valorizzazione del territorio. Nell’arco di due settimane il palco itinerante del DiVino Jazz accoglierà grandi artisti italiani e internazionali: Danilo Rea, Peppe Servillo con gli argentini Javier Girotto e Natalio Mangalavite, Enrico Pieranunzi con Gabriele Mirabassi e Luca Bulgarelli, gli statunitensi Eric Waddell & Abundant Life Singers, gli Aires Tango, Eleonora Strino trio con ospite Daniele Sepe, la cubana Ana Carla Maza, gli spagnoli Chicuelo e Marco Mezquida. Anteprima24.it

