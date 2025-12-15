DiVino Jazz Festival compie 18 anni e torna dal 18 al 30 dicembre | il programma completo

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il DiVino Jazz Festival celebra quest’anno la sua diciottesima edizione, confermandosi come uno degli eventi più attesi del panorama musicale. Dal 18 al 30 dicembre 2025, il festival si svolgerà in diverse location, offrendo un ricco programma di concerti e iniziative dedicate alla musica jazz, sotto la direzione di Gigi Di Luca.

divino jazz festival compie 18 anni e torna dal 18 al 30 dicembre il programma completo

© Anteprima24.it - DiVino Jazz Festival compie 18 anni e torna dal 18 al 30 dicembre: il programma completo

Tempo di lettura: 5 minuti Il DiVino Jazz Festival compie 18 anni. Torna, dal 18 al 30 dicembre 2025, il festival ideato e diretto da  Gigi Di Luca  nella sua consueta formula itinerante. In  7 comuni dell’area vesuviana  –  Pompei,  Ercolano,  Torre del Greco,  Torre Annunziata,  Boscoreale,  Boscotrecase  e  Trecase  – va in scena la  XVIII edizione  dell’evento che coniuga musica, vino e valorizzazione del territorio. Nell’arco di due settimane il palco itinerante del DiVino Jazz accoglierà grandi artisti italiani e internazionali:  Danilo Rea,  Peppe Servillo  con gli argentini  Javier Girotto  e  Natalio Mangalavite,  Enrico Pieranunzi  con  Gabriele Mirabassi  e  Luca Bulgarelli, gli statunitensi  Eric Waddell & Abundant Life Singers, gli  Aires Tango,  Eleonora Strino trio  con ospite  Daniele Sepe, la cubana  Ana Carla Maza, gli spagnoli  Chicuelo  e  Marco Mezquida. Anteprima24.it

grande Dario Fo e Marco Zurzolo Band in ho visto un Re ad Alcatraz

Video grande Dario Fo e Marco Zurzolo Band in ho visto un Re ad Alcatraz

divino jazz festival compieIl DiVino Jazz Festival compie 18 anni - Torna, dal 18 al 30 dicembre 2025, il festival ideato e diretto da Gigi Di Luca nella sua consueta formula itinerante. napolivillage.com

divino jazz festival compieDiVino Jazz Festival al via il 18 settembre con Ana Carla Maza. Tra gli ospiti Peppe Servillo, Aires Tango, Danilo Rea, Enrico Pieranunzi e molti altri - Dal 18 al 30 dicembre in 7 comuni del vesuviano è in programma la XVIII edizione del DiVino Jazz Festival. primapress.it