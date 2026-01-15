Hockey il Cus Pisa si gode l' Under 14 | ragazzi in finale nazionale la femminile a un passo dal traguardo

Il Cus Pisa si distingue nel campionato di hockey, con l’Under 14 maschile qualificata per le finali nazionali, dopo un girone impegnativo. La squadra femminile, invece, si trova vicina a raggiungere un’importante tappa. Risultati che testimoniano l’impegno e la crescita delle giovani leve, in un contesto competitivo e ricco di sfide. Un momento di soddisfazione per il club, che conferma la solidità del settore giovanile.

Un girone duro, combattuto, ricco di partite intense. L’Under 14 maschile si è qualificata prima nel suo raggruppamento e andrà alle finali nazionali del campionato federale, un traguardo importante e tutt’altro che scontato. L’esordio, però, è stato una doccia fredda, con una sconfitta per 8-2 nella prima partita del concentramento di andata a Pisa. Nella seconda gara, contro il Bad Lake, i ragazzi hanno cambiato atteggiamento: più determinazione, maggiore compattezza e tanta voglia di dimostrare il proprio valore. In un contesto di grande competizione è così arrivata una vittoria fondamentale. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

