Hockey il Cus Pisa si gode l' Under 14 | ragazzi in finale nazionale la femminile a un passo dal traguardo
Il Cus Pisa si distingue nel campionato di hockey, con l’Under 14 maschile qualificata per le finali nazionali, dopo un girone impegnativo. La squadra femminile, invece, si trova vicina a raggiungere un’importante tappa. Risultati che testimoniano l’impegno e la crescita delle giovani leve, in un contesto competitivo e ricco di sfide. Un momento di soddisfazione per il club, che conferma la solidità del settore giovanile.
Un girone duro, combattuto, ricco di partite intense. L’Under 14 maschile si è qualificata prima nel suo raggruppamento e andrà alle finali nazionali del campionato federale, un traguardo importante e tutt’altro che scontato. L’esordio, però, è stato una doccia fredda, con una sconfitta per 8-2 nella prima partita del concentramento di andata a Pisa. Nella seconda gara, contro il Bad Lake, i ragazzi hanno cambiato atteggiamento: più determinazione, maggiore compattezza e tanta voglia di dimostrare il proprio valore. In un contesto di grande competizione è così arrivata una vittoria fondamentale. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Leggi anche: Hockey: il Cus Pisa femminile si gioca la promozione al campionato di Elite nazionale
Leggi anche: Il Cus Pisa premiato al Meeting Nazionale dei Presidenti Cus
Capolavoro gialloblu: il Cus Pisa Hockey femminile torna in A1 - Le ragazze di Martina Chiricò sconfiggono nel triangolare della fase finale Hc Riva e Galatea e ritornano ... lanazione.it
Hockey: il Cus Pisa femminile si gioca la promozione al campionato di Elite nazionale - Due notizie di grande rilievo per il Cus Pisa hockey femminile: la squadra ha conquistato l’accesso alle finali nazionali di A1 Indoor e la centrocampista Matilde Piccinocchi è stata nuovamente convoc ... msn.com
Hockey, il Cus Pisa femminile resta in serie A1 - La capitana Chiara Chirico: "Traguardo ancora più speciale perché centrato con ragazze giovani cresciute nel vivaio". lanazione.it
Cus Pisa Hockey, finali A1 femminili e convocazioni in nazionale facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.