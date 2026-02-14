Igor Tudor dichiara vogliamo vincere nella prima intervista al Tottenham dopo l’uscita di Thomas Frank

Igor Tudor ha detto “vogliamo vincere” nel suo primo intervento come nuovo allenatore del Tottenham, poche ore dopo essere stato annunciato. La dichiarazione arriva in un momento in cui i tifosi sono delusi dai risultati recenti della squadra, che ha appena cambiato guida tecnica. Tudor si è presentato con un tono deciso, promettendo una svolta per il club e puntando a migliorare le prestazioni sul campo. La sua prima intervista ha già fatto discutere tra i sostenitori, molti dei quali sperano in una nuova energia.

Breaking: La prima intervista di Igor Tudor dopo la sua conferma come nuovo allenatore a breve termine del Tottenham Hotspur ha già conquistato una base di tifosi disillusi. Il tattico croato, nominato sabato per guidare gli Spurs per il resto della stagione 202526, non perse tempo nel creare una nuova, quadro mentale aggressivo per una squadra che attualmente langue al 16° posto. Igor Tudor dice "vogliamo vincere" nella prima intervista da allenatore del Tottenham. Entrando nell'ambiente ad alta pressione del nord di Londra, Tudor ha lanciato un messaggio chiaro e intransigente che ha risuonato tra i tifosi stanchi della fragilità difensiva. Il Tottenham ha ufficializzato l'ingaggio di Igor Tudor fino al termine della stagione, con il compito di risollevare le sorti dell'attuale sedicesima squadra in Premier League.