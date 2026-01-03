In Italia la disuguaglianza ha una nuova forma | il tempo d’attesa per curarsi Così un diritto diventa privilegio

In Italia, la disuguaglianza si manifesta anche attraverso il tempo di attesa per le cure mediche. Un diritto fondamentale si trasforma così in un privilegio, creando disparità tra chi può aspettare e chi no. La questione non riguarda solo i costi, ma anche la disponibilità e la tempestività delle prestazioni sanitarie, evidenziando come le disuguaglianze si estendano oltre l’aspetto economico.

di Giuseppe Pignataro Non serve più chiedere ‘quanto guadagni’. Basta chiedere: ‘quanto puoi aspettare?’. Nel nostro Paese la disuguaglianza ha assunto una forma nuova e quasi elegante: è una disuguaglianza di tempo. Tempo per una visita, per un esame, per un referto. Tempo che, quando manca, si trasforma in rinuncia. E quando la rinuncia diventa un’abitudine statistica, un diritto costituzionale smette di essere un diritto: diventa una speranza. Nel 2024, secondo l’Istat, ha rinunciato a visite o accertamenti ‘pur avendone bisogno’ il 9,9% della popolazione: circa 5,8 milioni di persone. Un anno prima erano il 7,6% (circa 4,5 milioni). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

