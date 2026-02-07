Il bullismo cambia la vita ti distrugge crea immensa sofferenza Il linguaggio è la prima forma di violenza | Il ragazzo dai pantaloni rosa diventa un musical

Da venerdì 20 febbraio al Teatro Sistina, il musical “Il ragazzo dai pantaloni rosa” porta in scena una storia di bullismo e violenza. La produzione, diretta da Massimo Romeo Piparo, vuole sensibilizzare il pubblico su temi importanti attraverso il teatro, dopo il successo al cinema. La rappresentazione durerà fino all’8 marzo, portando sul palco un messaggio di lotta contro le parole e i gesti che distruggono le vite dei giovani.

Dal cinema al teatro per trasmettere un messaggio importante. “ Il ragazzo dai pantaloni rosa” diretta da Massimo Romeo Piparo, sarà in scena da venerdì 20 febbraio fino all’8 marzo al Teatro Sistina. Lo spettacolo è stato presentato ieri 6 febbraio, alla vigilia della Giornata mondiale contro il bullismo e cyberbullismo di oggi 7 febbraio, alla presenza della madre di Andrea Spezzacatena, Teresa Manes, di oltre 100 ragazzi dalla scuola media Bramante di Roma e dei giovani allievi dell’Accademia Il Sistina. Tutti hanno intonato il brano della colonna sonora del film “Canta ancora” di Arisa. Andrea Spezzacatena è il quindicenne romano che si è tolto la vita il 20 novembre 2012 dopo essere stato vittima di insulti e umiliazioni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Questa sera al Teatro Sistina di Roma va in scena

La storia di Andrea Spezzacatena, il ragazzo di 15 anni che si tolse la vita a causa di bullismo e cyberbullismo, arriva oggi sul palco del Sistina.

