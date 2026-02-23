Il testimone oculare il Dna che non c’è e la valigetta | tutti gli elementi contro Cinturrino

Un testimone ha visto l’omicidio di Abderrahim Mansouri in via Impastato, zona Rogoredo, causando dubbi sulla versione ufficiale. La mancanza di tracce di DNA e la valigetta trovata sul luogo alimentano le incertezze sulla ricostruzione dei fatti. L’uomo ha fornito dettagli che contraddicono alcune parti delle indagini. La polizia esamina attentamente le sue dichiarazioni e gli elementi raccolti nel tentativo di chiarire cosa sia realmente accaduto.

Milano, 23 febbraio 2026 – C'è un uomo che ha assistito all' omicidio di Abderrahim Mansouri poco meno di un mese fa in via Impastato, zona Rogoredo. Un testimone oculare che avrebbe assistito all’uccisione e che ha raccontato agli investigatori della Squadra mobile ciò che sarebbe successo nel sentiero accanto ai binari della ferrovia. Omicidio di Rogoredo, le voci su Cinturrino e la portineria della compagna chiusa: “Non si vedono più” Stando a quanto spiegato dal pm Giovanni Tarzia, quella persona ha anche effettuato un sopralluogo con gli inquirenti nei giorni successivi sul luogo del delitto, in condizioni di tempo e luminosità simili a quelle delle 17. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Il pusher ucciso, l'agente Cinturrino fermato per omicidio volontario|Il testimone nascosto e la valigetta recuperata: cos'è successoAbderrahim Mansouri è stato ucciso durante un confronto con l'agente Carmelo Cinturrino, fermato per omicidio volontario.

Pusher ucciso a Rogoredo, cosa è successo: il testimone oculare nascosto nella boscaglia, la valigetta recuperata in commissariatoEcco come gli investigatori sono riusciti a smascherare la ricostruzione dell'assistente capo Cinturrino, fermato stamattina proprio nel parcheggio del commissariato dove si stava recando per iniziare ... milano.corriere.it

Testimone, 'Mansouri colpito da agente mentre stava scappando'C'è un testimone oculare che ha assistito all'omicidio di Abderrahim Mansouri e che ha messo a verbale che il 28enne non sarebbe stato armato e che avrebbe avuto in una mano un telefono e, nell'altra ... ansa.it

