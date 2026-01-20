Garlasco parla il genetista Ugo Ricci che ha fatto riaprire il caso | Non solo dna ci sono altri elementi

Il genetista Ugo Ricci, incaricato di rivedere il caso di Garlasco, spiega come il suo lavoro abbia superato l’analisi del DNA, considerando anche altri elementi. Ricci ha illustrato il procedimento adottato nella perizia, evidenziando l’importanza di un approccio multidisciplinare nel riesame del caso. Questa nuova analisi ha portato alla riapertura del procedimento giudiziario, offrendo una prospettiva più completa e dettagliata sulla vicenda.

Il genetista Ugo Ricci ha parlato delle analisi del Dna che hanno portato alla riapertura delle indagini sull’omicidio di Garlasco e all’imputazione di Andrea Sempio. Ricci ha criticato duramente le prime indagini e ha sottolineato che escludere che il materiale genetico trovato sotto le unghie di Chiara Poggi fosse di Alberto Stasi avrebbe potuto cambiare l’andamento del processo. Le analisi del Dna che hanno riaperto le indagini su Garlasco Il ruolo del Dna nel processo del 2014 Le prove ulteriori secondo Ricci Le analisi del Dna che hanno riaperto le indagini su Garlasco Il genetista Ugo Ricci ha parlato alla trasmissione Quarto Grado di Rete 4, durante la quale ha spiegato come è stata realizzata la perizia che ha portato alla riapertura del caso di Garlasco. 🔗 Leggi su Virgilio.it

La genetista Baldi: "Non ci sono elementi che mettano Sempio sulla scena del crimine"La genetista Marina Baldi, consulente della difesa di Andrea Sempio, ribadisce che i risultati dell'incidente probatorio non evidenziano elementi che possano collegare Sempio al crimine di Chiara Poggi.

