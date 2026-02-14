Frana a Vietri Serretiello attacca | Spesi oltre due milioni di euro ma il territorio resta fragile

Serretiello denuncia che, nonostante siano stati spesi oltre due milioni di euro, il terreno di Vietri rimane instabile. La recente frana ha evidenziato come i lavori di messa in sicurezza non siano sufficienti a proteggere l’area. Il consigliere regionale evidenzia che le risorse investite non hanno risolto i problemi di dissesto, mettendo in crisi la sicurezza di cittadini e imprese locali.

Il capogruppo dell’opposizione sottolinea come la pianificazione degli interventi debba partire da un’analisi approfondita delle criticità e non da scelte frammentarie Dopo l’ennesimo episodio di dissesto idrogeologico che ha colpito il territorio vietrese, e a seguito delle dichiarazioni del sindaco di Vietri sul Mare Giovanni De Simone che ha chiamato in causa Regione e Governo per il finanziamento delle opere di mitigazione del rischio, arriva la presa di posizione dell’opposizione consiliare. Secondo Alessio Serretiello, capogruppo dell’area civica “Vietri che Vogliamo”, il problema non è solo la carenza di risorse, ma soprattutto il modo in cui quelle già disponibili sono state utilizzate.🔗 Leggi su Salernotoday.it

La Regione Siciliana ha annunciato che, a circa un anno dall’avvio del Fondo sviluppo e coesione 2021-2027, sono stati già spesi oltre 210 milioni di euro.

Una frana a Vietri sul Mare ha messo in allarme i geologi, che stimano quasi l’80% del territorio a rischio crollo.

