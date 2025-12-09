Sarah Toscano annuncia il Met Gala Tour 2026 le date nei club
Sarah Toscano è pronta a tornare sul palco e annuncia il Met Gala Tour 2026, in partenza da maggio nei club. Dopo il successo del 2025 con il tutto esaurito per la data di Roma e Milano Sarah Toscano è pronta a tornare sul palco e annuncia il Met Gala Tour 2026, in partenza da maggio 2026 e interamente prodotto da Vivo Concerti. I biglietti saranno disponibili online da mercoledì 10 dicembre 2025 alle ore 18:00 e in tutti i punti vendita autorizzati da lunedì 15 dicembre 2025 alle ore 11:00. La tournée che la vedrà nelle principali città italiane partirà sabato 9 maggio 2026 all’Eremo Club di Molfetta (BA) (Data Zero), domenica 10 maggio 2026 al Duel Club di Napoli, giovedì 14 maggio 2026 all’Hiroshima Mon Amour di Torino, per poi proseguire venerdì 15 maggio 2026 al Viper Theatre di Firenze, domenica 17 maggio 2026 al Largo Venue di Roma, venerdì 22 maggio 2026 all’Hall di Padova, per poi concludersi sabato 23 maggio 2026 ai Magazzini Generali di Milano. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
Sarah Toscano: “Agli odiatori social ho detto ‘datevi una calmata’. Le critiche sul corpo toccano fragilità sconosciute”
Sarah Toscano insieme a Mida con Semplicemente, il nuovo singolo: testo e significato
“Gli insulti degli haters sul mio fisico? Protetta da fan e famiglia. Sui social ci vorrebbe più empatia. Gaza non è politica, ma diritto alla vita”: così Sarah Toscano
lei a febbraio ha partecipato a sanremo da esordiente poco conosciuta per poi uscirsene a dicembre come la ragazza che ha reso virale nel parlato italiano una parola del dialetto romagnolo, sarah toscano cos’hai fatto Vai su X
L'aria di Natale conquista la giovane artista Sarah Toscano, che ci racconta come trascorre le festività, e soprattutto cosa ama mangiare e cucinare. Sì, non è solo brava e bella, se la cava benissimo ai fornelli! #LCIDal1929 - facebook.com Vai su Facebook
