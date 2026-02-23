Il Sud Africa stabilisce il marcatore con una grande vittoria sull’India

Il Sud Africa ha ottenuto una vittoria schiacciante contro l’India, causando una svolta significativa nella fase Super 8 della Coppa del Mondo T20. I padroni di casa dominano la partita, mettendo a segno un margine di 76 punti e mettendo in difficoltà gli avversari fin dai primi scambi. La squadra sudafricana sfrutta al massimo le occasioni e si prepara a proseguire il cammino con maggiore fiducia. La partita si conclude con un risultato che cambierà le strategie delle prossime sfide.

2026-02-22 21:54:00 Nella rivincita della finale del 2024 alle Barbados, che l'India ha battuto di sette punti, i Proteas hanno prodotto una prestazione molto più convincente questa volta ad Ahmedabad. Riprendendosi brillantemente da un inizio disastroso, hanno messo a segno 187-7 prima di eliminare l'India per soli 111 in una gara sorprendentemente unilaterale.

