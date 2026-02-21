India v Sud Africa – Anteprima dove guardare notizie sulla squadra e pronostici

L’India ha annunciato la formazione ufficiale per la partita contro il Sudafrica, che si giocherà domenica alla Coppa del Mondo T20. La sfida si preannuncia molto attesa, con entrambe le squadre pronte a disputare un match decisivo. I tifosi sono già in fermento, sperando in una vittoria importante per le loro nazionali. La partita si terrà allo stadio di Bangalore, con accessi limitati per il pubblico.

2026-02-21 13:43:00 Giorni caldissimi in redazione! Domenica l’India affronterà il Sudafrica alla Coppa del Mondo T20 in una ripetizione della finale del 2024. Leggi la nostra anteprima approfondita qui. Quando India e Sud Africa si affrontarono alle Barbados meno di due anni fa, si verificò una delle grandi finali della Coppa del Mondo T20. I campioni in carica hanno avuto la meglio in quell’occasione, e ora le squadre si incontrano di nuovo al primo ostacolo del Super Eight – questa volta davanti a un enorme pubblico di casa allo stadio Narendra Modi di Ahmedabad. La posta in gioco non potrebbe essere molto più alta. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

India vs Pakistan – Anteprima, come guardare, notizie sulla squadra e pronosticoL’India sfiderà il Pakistan nella Coppa del Mondo T20, una partita che ha attirato l’attenzione di milioni di tifosi, dopo che le tensioni tra i due paesi sono aumentate negli ultimi mesi.

Sri Lanka v Inghilterra – Anteprima, dove guardare, notizie sulla squadra e pronosticoLo Sri Lanka ha annunciato la formazione ufficiale per la partita contro l’Inghilterra, in programma domenica ai Mondiali T20.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.