L’India trova nell’AI una nuova via di dialogo con il Sud Globale

L’India ha deciso di ospitare l’AI Impact Summit, dopo aver scelto Nuova Delhi come sede. La decisione deriva dall’intenzione di rafforzare i legami con i paesi del Sud Globale e promuovere l’uso dell’intelligenza artificiale nelle aree meno sviluppate. La conferenza si concentrerà su progetti innovativi e collaborazioni internazionali. La presenza di numerosi esperti e rappresentanti di diversi paesi sottolinea l’obiettivo di creare nuove opportunità di dialogo attraverso la tecnologia.

Dopo l’edizione di Parigi nel 2024, la scelta di Nuova Delhi come sede dell’AI Impact Summit rappresenta un segnale politico preciso. Il dibattito globale sull’intelligenza artificiale approda nel Paese più popoloso al mondo e in uno degli interlocutori più attivi del Sud globale. A Delhi si sono riuniti Narendra Modi, Emmanuel Macron, Sam Altman, Sundar Pichai, Dario Amodei e altri leader dell’ecosistema tecnologico globale. La presenza dei vertici di OpenAI, Google e Anthropic conferma che la frontiera dell’innovazione resta in larga parte statunitense. Ma la cornice indiana modifica il contesto del confronto: non più solo regolazione europea e competizione sino-americana, ma accesso, infrastrutture e scala demografica. 🔗 Leggi su Formiche.net

India alla guida dei Brics nel 2026: Nuova Delhi punta sul Sud globaleA partire dal 1° gennaio 2026, l’India assume la presidenza dei Brics, diventando la prima nazione a guidare il gruppo allargato a dieci Paesi.

Brics, Europa e Sud globale: l’India che costruisce ponti e la finestra aperta per l’ItaliaL’India si distingue nel panorama internazionale per la sua volontà di favorire dialogo e collaborazione tra i Brics, l’Europa e il Sud globale.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Il partenariato economico India-Ue nel nuovo disordine globale; Asean, India e Stati Uniti: le nuove traiettorie degli accordi commerciali e le loro conseguenze strategiche - ISPI; OpenAI spinge verso l’istruzione superiore mentre l’India cerca di ampliare le competenze legate all’intelligenza artificiale; L'hotel più bello per un viaggio in India è sicuramente l'Amanbagh.

India, villaggio cancellato da una frana nell'UttarkhandSono bastati quindici secondi. Quindici interminabili secondi nei quali una valanga di acqua, fango, terra, pietre, polvere e detriti è precipitata dall'alto, travolgendo un gruppo di case e alberghi ... ansa.it

Il nuovo posizionamento internazionale degli Usa segna la fine dell’ordine neoliberale. In questa fase di interregno emerge la potenza di fuoco dei Paesi del Sud Globale. Che non sono sempre alleati fra loro, né vogliono le stesse cose. Ma hanno in comune l - facebook.com facebook

L’AI Impact Summit di Nuova Delhi segna il tentativo dell’India di spostare il dibattito globale dall’attenzione ai rischi a quello sugli impatti concreti, proponendosi come ponte tra Occidente e Sud Globale x.com