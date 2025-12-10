Avanti con i cantieri a Bergamo entro fine anno riapre il sottopasso della stazione Rfi | Ci sono ritardi a gennaio tempistiche più chiare

Proseguono i lavori a Bergamo per migliorare la mobilità ferroviaria, con tre interventi strategici in corso. Entro fine anno sarà riaperto il sottopasso della stazione, mentre a gennaio saranno fornite nuove tempistiche da Rfi. I progetti puntano a potenziare i collegamenti tra la città, l’aeroporto di Orio al Serio e le tratte ferroviarie locali.

I CANTIERI. Proseguono i lavori a cura di Rete Ferroviaria Italiana in Bergamasca, relativi a tre interventi strategici per la mobilità ferroviaria: il nuovo collegamento tra la stazione di Bergamo e l’aeroporto di Orio al Serio, il raddoppio della tratta Bergamo–Ponte San Pietro e la realizzazione del nuovo hub della stazione di Bergamo. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

