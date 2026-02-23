Il sondaggio Polymarket chi vince il referendum | numeri clamorosi dal mondo della finanza

Nella guerra dei sondaggi sul referendum della Giustizia, che si terrà domenica 22 e lunedì 23 marzo, spunta un dato che dà il Sì per ampiamente favorito. Questa volta però non si tratta di una rilevazione di opinione, ma delle scommesse fatte dagli utenti su Polymarket, un mercato di previsione globale basato sulle criptovalute, con sede a New York. Lanciato nel 2020, offre una piattaforma in cui gli utenti possono piazzare scommesse su risultati futuri, tra cui partite sportive, indicatori economici, andamenti meteorologici, premi e risultati politici e, appunto, novità legislative. In sostanza, i partecipanti possono depositare criptovalute e negoziare azioni che rappresentano la probabilità di specifici risultati futuri. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

“Chi vince il referendum”. Sondaggi, i numeri sono clamorosiI sondaggi mostrano che il fronte del sì ha un margine di quasi cinque punti rispetto al no, a causa della crescente diffusione delle proposte di modifica sulla giustizia.

Referendum, sondaggio-bomba: dati clamorosi, chi vince e chi resta malissimoUn nuovo sondaggio sul referendum sulla riforma della Giustizia svela dati sorprendenti, evidenziando chi potrebbe trarne vantaggio e chi rischia di uscirne sconfitto.

