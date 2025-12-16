Referendum sondaggio-bomba | dati clamorosi chi vince e chi resta malissimo

Un nuovo sondaggio sul referendum sulla riforma della Giustizia svela dati sorprendenti, evidenziando chi potrebbe trarne vantaggio e chi rischia di uscirne sconfitto. Il dibattito politico italiano si infiamma, con le tensioni che aumentano e le implicazioni che si fanno sempre più evidenti per il futuro del governo e del paese.

Il dibattito politico italiano continua a ruotare attorno alla riforma della Giustizia, uno dei dossier più rilevanti per l'attuale governo. In questo contesto il referendum costituzionale rappresenta un passaggio chiave, sia sul piano istituzionale sia su quello politico, con maggioranza e opposizioni impegnate in un confronto serrato sulla portata e sulle conseguenze del progetto voluto dal ministro Carlo Nordio. La consultazione referendaria si profila dunque come un test cruciale per misurare il consenso popolare intorno alla riforma e per valutare gli equilibri tra i poteri dello Stato, in particolare nei rapporti tra politica e magistratura.

