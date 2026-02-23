Tortona e Milano si sfidano in una partita di basket intenso, causata dalla voglia di avanzare nella Coppa Italia Frecciarossa. La partita si accende tra le due squadre, che cercano di imporre il proprio ritmo sul campo. I giocatori corrono, tirano e difendono con determinazione, creando un match ricco di emozioni. La tensione cresce minuto dopo minuto, mentre i tifosi seguono con attenzione ogni azione. La sfida continua fino all'ultimo secondo.

Una serata intensa per la Coppa Italia Frecciarossa mette a confronto Tortona e Milano, due realtà del basket italiano che danno vita a una partita ricca di contropunte e decise verticalizzazioni. la squadra di casa parte cauta, subisce un gap marcato ma risponde con lucidità e determinazione nei momenti chiave, costruendo una rimonta che rimette in discussione l’esito e accende l’entusiasmo del pubblico. nel finale, l’olimpia regge l’urto e chiude la sfida con una gestione accurata delle ultime energie, guidata da protagonisti in grado di decidere i minuti decisivi. La rivalità esterna alla classica profili di squadra emerge fin dall’avvio: Tortona soffre la pressione avversaria ma non cede, concentrando energie nel controllo del ritmo e nella lettura delle linee di passaggio. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Il primo infortunio del Tacco di Allah e il sogno dell'Inter sfumatoDurante l’estate del 1988, l’Inter sperava di rafforzare la squadra con Rabah Madjer, ma i problemi fisici dell’attaccante algerino hanno fermato tutto.

Tortona shock: Virtus KO, sogno Coppa Italia sfumato dopo 24 anni.La Virtus Bologna perde contro la Bertram Derthona Tortona, che conquista la vittoria con un punteggio di 84-78 nella semifinale di basket.

IL SOGNO SFUMATO DI DOVIZIOSO

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Per noi lei sarà sempre la prof più veloce del mondo: la sorpresa degli studenti alla prof Favaretto dopo il sogno olimpico sfumato; Niente podio per Fantazzini, Un sogno vissuto insieme; McGrath, la fuga nel bosco e il pianto dopo l'oro sfumato nello slalom: la reazione dello sciatore norvegese; McGrath perde l’oro e fugge nel bosco: Sotto shock per l’errore, così sono scappato.

Per noi lei sarà sempre la prof più veloce del mondo: la sorpresa degli studenti alla prof Favaretto dopo il sogno olimpico sfumatoMartina Favaretto, docente e bobbista, manca le Olimpiadi per due centesimi ma trova conforto a scuola. Gli studenti le dedicano un cartellone commovente: Per noi lei sarà sempre la prof più veloce. orizzontescuola.it

Gli azzurrini agli Europei, il sogno sfumato di Maldini, la festa di San Marino: top of the week, una settimana di notizie in una notiziaLa pausa per le Nazionali si chiude con il pareggio degli Azzurrini di Di Biagio contro la Lituania che basta, però, per staccare il pass per il prossimo Europeo. Definite tutte le squadre che ... gianlucadimarzio.com

RT @giulymazzo28: #Leao risponde a Nico Paz nella ripresa: a San Siro finisce 1-1 tra #Milan e Como. Sogno Scudetto sfumato per i rossoneri… x.com

Casarano, sei assenze contro la Salernitana: c’è il sogno di mercato sfumato Chiricò - facebook.com facebook