Durante l’estate del 1988, l’Inter sperava di rafforzare la squadra con Rabah Madjer, ma i problemi fisici dell’attaccante algerino hanno fermato tutto. Il presidente Pellegrini aveva messo gli occhi su di lui, ma alla fine l’affare non si è fatto, lasciando i tifosi con il rammarico di un sogno sfumato all’ultimo momento.

L'estate del 1988 è piuttosto complicata per i tifosi dell'Inter. Quinto posto in classifica, nessuna gioia in Europa, eliminazione alle semifinali in Coppa Italia. Una delusione dietro l'altra. Ma, soprattutto, a far male è la gioia dei "cugini" del Milan che festeggiano la clamorosa conquista dello scudetto dopo una lunga e appassionante volata con il Napoli di Maradona. È il Milan di Arrigo Sacchi, di Gullit e di Van Basten, di Baresi e di Maldini, del fuorigioco sistematico, della zona e del pressing. È il Milan che vince e convince, come vuole il presidente Silvio Berlusconi, e gli interisti capiscono bene che si tratta dell'inizio di una nuova era del calcio, sia dal punto di vista tattico sia dal punto di vista economico. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il primo infortunio del Tacco di Allah e il sogno dell'Inter sfumato

