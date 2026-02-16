Il sindaco Palmisano colto da malore | trasportato all' ospedale Perrino

Il sindaco di Ceglie Messapica, Angelo Palmisano, ha avuto un malore mentre era nel suo ufficio e è stato portato d’urgenza all’ospedale Perrino. L’incidente è avvenuto poco dopo mezzogiorno di oggi, lunedì 16 febbraio, creando scompiglio tra i dipendenti comunali presenti. Un collega ha chiamato subito i soccorsi, che sono arrivati rapidamente per assistere Palmisano e trasferirlo in ambulanza.

Il primo cittadino di Ceglie Messapica non si è sentito bene mentre si trovava in municipio. Un suo collaboratore ha chiamato i soccorsi. Sottoposto ad accertamenti in Neurologia CEGLIE MESSAPICA – Si sono vissuti momenti di apprensione per Angelo Palmisano. Il sindaco di Ceglie Messapica è stato colto da un malore intorno alle ore 12 di oggi (lunedì 16 febbraio) mentre si trovava all'interno del municipio. E' stato un suo collaboratore ad allertare i soccorsi. Da quanto appreso, il primo cittadino sarebbe rimasto sempre vigile e cosciente. Trasportato presso l'ospedale Perrino dal personale del 118, è stato sottoposto ad accertamenti, nel reparto di Neurologia.