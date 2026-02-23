Il settore della Logistica

Da ecodibergamo.it 23 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il settore della logistica ha affrontato molte difficoltà nel 2024 a causa del calo delle attività produttive. La causa principale risiede nel rallentamento economico che ha coinvolto l’Italia e il resto d’Europa. Le aziende del settore hanno dovuto riorganizzare le consegne e investire in nuove tecnologie per adattarsi ai cambiamenti. La situazione resta complessa, mentre si cercano soluzioni per migliorare la situazione.

il settore della logistica
© Ecodibergamo.it - Il settore della Logistica

Comparto fondamentale per l’economia italiana che nel 2024 ha vissuto un anno complesso anche dovuto al rallentamento generalizzato delle attività produttive e alla fase di grandi trasformazioni in atto Il settore della logistica rappresenta un pilastro strategico per l’economia italiana. Dopo alcuni segnali di ripresa nel 2023, il 2024 si è rivelato un anno particolarmente complesso per il settore. Oltre al rallentamento generalizzato delle attività produttive, le imprese hanno dovuto affrontare una fase di trasformazioni profonde: la transizione ambientale è proseguita, mentre l’introduzione dell’intelligenza artificiale ha imposto riorganizzazioni significative. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

Trasporti e logistica, Confartigianato rilancia il settore: le priorità del nuovo presidente RivaConfartigianato Trasporti presenta le linee strategiche per il rilancio del settore, con particolare attenzione alle priorità territoriali.

Il patto per la logistica in Martesana. Incontri formativi e preselezioni. Opportunità nel settore in crescitaIl patto per la logistica in Martesana ha portato a Pioltello incontri formativi e sessioni di preselezione, con l’obiettivo di aiutare le aziende a trovare nuovi lavoratori.

Condanna per frode fiscale nel settore della logistica

Video Condanna per frode fiscale nel settore della logistica

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Logistica, il settore strategico che muove l’economia bergamasca; L’agonia dei trasportatori: in dieci anni ha chiuso un’azienda su tre; Dall’attacco al collasso. Il settore dei trasporti in prima linea contro le minacce digitali; Logistica italiana, un settore da 120 miliardi di fatturato: l’analisi di Cassa Depositi e Prestiti.

Il settore della LogisticaComparto fondamentale per l’economia italiana che nel 2024 ha vissuto un anno complesso anche dovuto al rallentamento generalizzato delle attività produttive e alla fase di grandi trasformazioni in at ... ecodibergamo.it

il settore della logisticaArredamento 4.0: l’evoluzione digitale del settore home & living e le nuove frontiere della logisticaL'ultimo decennio ha segnato uno spartiacque definitivo per il comparto dell'arredamento in Italia, un settore storicamente ancorato a dinamiche ... atnews.it