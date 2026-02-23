Il settore della logistica ha affrontato molte difficoltà nel 2024 a causa del calo delle attività produttive. La causa principale risiede nel rallentamento economico che ha coinvolto l’Italia e il resto d’Europa. Le aziende del settore hanno dovuto riorganizzare le consegne e investire in nuove tecnologie per adattarsi ai cambiamenti. La situazione resta complessa, mentre si cercano soluzioni per migliorare la situazione.

Comparto fondamentale per l’economia italiana che nel 2024 ha vissuto un anno complesso anche dovuto al rallentamento generalizzato delle attività produttive e alla fase di grandi trasformazioni in atto Il settore della logistica rappresenta un pilastro strategico per l’economia italiana. Dopo alcuni segnali di ripresa nel 2023, il 2024 si è rivelato un anno particolarmente complesso per il settore. Oltre al rallentamento generalizzato delle attività produttive, le imprese hanno dovuto affrontare una fase di trasformazioni profonde: la transizione ambientale è proseguita, mentre l’introduzione dell’intelligenza artificiale ha imposto riorganizzazioni significative. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

Trasporti e logistica, Confartigianato rilancia il settore: le priorità del nuovo presidente RivaConfartigianato Trasporti presenta le linee strategiche per il rilancio del settore, con particolare attenzione alle priorità territoriali.

Il patto per la logistica in Martesana. Incontri formativi e preselezioni. Opportunità nel settore in crescitaIl patto per la logistica in Martesana ha portato a Pioltello incontri formativi e sessioni di preselezione, con l’obiettivo di aiutare le aziende a trovare nuovi lavoratori.

Condanna per frode fiscale nel settore della logistica

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Logistica, il settore strategico che muove l’economia bergamasca; L’agonia dei trasportatori: in dieci anni ha chiuso un’azienda su tre; Dall’attacco al collasso. Il settore dei trasporti in prima linea contro le minacce digitali; Logistica italiana, un settore da 120 miliardi di fatturato: l’analisi di Cassa Depositi e Prestiti.

Il settore della LogisticaComparto fondamentale per l’economia italiana che nel 2024 ha vissuto un anno complesso anche dovuto al rallentamento generalizzato delle attività produttive e alla fase di grandi trasformazioni in at ... ecodibergamo.it

Arredamento 4.0: l’evoluzione digitale del settore home & living e le nuove frontiere della logisticaL'ultimo decennio ha segnato uno spartiacque definitivo per il comparto dell'arredamento in Italia, un settore storicamente ancorato a dinamiche ... atnews.it

Il settore dell'autotrasporto e della logistica è a un bivio: tra la cronica mancanza di personale e la necessità di una maggiore trasparenza nei contratti. In questa puntata di "#Autotrasporti", affrontiamo due dossier cruciali per il comparto. Il primo riguarda i - facebook.com facebook

Logistica, il settore che spaventa Cgil, Cisl e Uil: “Lavoro poco qualificato e contratti precari” x.com