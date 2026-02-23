Il segretario generale Bombardieri all' inaugurazione della nuova sede della Uil

Il segretario generale Bombardieri partecipa all'inaugurazione della nuova sede della Uil a Caserta, nata per rispondere alle esigenze di assistenza di lavoratori, pensionati e famiglie. La struttura, situata in Via Renella, si propone di facilitare incontri e consulenze direttamente sul territorio. La scelta di questa sede mira a rafforzare il rapporto tra sindacato e cittadini, offrendo un punto di riferimento più accessibile e funzionale. La cerimonia si svolgerà giovedì 26 febbraio alle 10.

Il taglio del nastro del centro giovedì 26 febbraio. Il coordinatore territoriale Pettrone: "Più vicini alle persone" Con l'obiettivo di offrire un supporto concreto e tempestivo a lavoratori, pensionati e famiglie, nasce la nuova sede della Uil di Caserta, che verrà inaugurata ufficialmente giovedì 26 febbraio alle 10 in Via Renella, n. 56. Un potenziamento di un punto di riferimento per la comunità, specializzato in assistenza fiscale, Isee, pratiche pensionistiche e previdenziali. All'evento saranno presenti il Segretario Generale della Uil Pier Paolo Bombardieri, il Segretario Generale della Uil Campania, Giovanni Sgambati nonché i componenti la Segretaria della Uil Campania e i Segretari Generali delle Categorie Provinciali e Regionali oltre ai Dirigenti e delegati della Uil di Caserta. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Pasquale De Vardo eletto nuovo segretario generale della Fenea Uil SiciliaQuesta mattina a Catania, al Centro Congressi dell’AirPort Hotel, si è riunito il Consiglio Regionale della Fenea Uil Sicilia.

Pasquale De Vardo eletto nuovo segretario generale della Feneal Uil SiciliaPasquale De Vardo ha ottenuto l’elezione a segretario generale della Feneal Uil Sicilia durante l’ultimo consiglio regionale, riunito a Palermo, dopo che tutti i presenti hanno espresso il loro voto favorevole.

"Ogni volta che apriamo una sede della Uil si apre un presidio di democrazia per i più deboli e per chi rimane indietro", ha affermato il segretario nazionale Pieropaolo Bombardieri - facebook.com facebook