Il ritorno di Fabio De Luigi a teatro | tappa alla Fenice di Senigallia per il Biol - In carne e ossa tour

Dopo 25 anni di lontananza dai palcoscenici, Fabio De Luigi torna finalmente alle origini con un tour teatrale in carne e ossa. Da ottobre sarà protagonista nei principali teatri italiani con “Biol - In Carne e Ossa Tour”, uno spettacolo intimamente generoso costruito a immagine e somiglianza del suo interprete, dove registro comico e anima poetica convivono in perfetta armonia. Scritto insieme a Paolo Cananzi, il progetto segna un ritorno significativo alla dimensione live e al contatto diretto con il pubblico. In scena De Luigi alterna monologhi, racconti e momenti di pura improvvisazione, mettendo in luce tutta la sua esperienza di attore e autore. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

