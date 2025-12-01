La crema Nivea compie cent' anni
Un marchio noto ovunque ha mosso i suoi primi passi in un laboratorio di cinque metri quadri: storia di uno straordinario successo mondiale. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Scopri altri approfondimenti
Nivea – Crema Mani (100 ml) Idrata, protegge e lascia le mani morbide fin da subito. Perfetta da tenere in borsa o in auto, soprattutto con il freddo. €2,25 al pezzo! Via Comunità Europea, 59 – Misterbianco PRIMIS, il tuo negozio di fiducia #primis #n - facebook.com Vai su Facebook
Beauty History: l'appassionante epopea della crema Nivea - Nel 1880, quando ancora non si potevano nemmeno immaginare le nubi nere che si sarebbero addensate all’orizzonte della Germania poche decine di anni ... Secondo vanityfair.it
Nivea, L’Oréal o Filorga: esiste davvero una crema antirughe efficace? Ecco cosa ha scoperto il nuovo test italiano - Le creme antirughe ci prospettano dei veri e propri miracoli: pelli ridensificate, rughe levigate, contorni rassodati, ecc. Lo riporta greenme.it