Il MarePineta compie cent’anni Una nuova clubhouse e un libro

Ilrestodelcarlino.it | 6 dic 2025

Il MarePineta di Milano Marittima ha annunciato l’inizio ufficiale del percorso per le celebrazioni del suo centenario: un traguardo storico per il primo grande albergo di Milano Marittima, fondato nel 1926. Un secolo in cui il resort ha saputo evolversi rimanendo fedele alla sua identità. Il 2026 sarà un anno denso di appuntamenti, ospiti e progetti speciali con un programma che celebrerà arte, architettura, ospitalità, memoria e territorio, per dare avvio a un nuovo capitolo. Per raccontare i 100 anni del MarePineta verrà realizzato un libro celebrativo, arricchito da foto storiche e testimonianze di personalità che hanno segnato la vita del resort e della città. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

