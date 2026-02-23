Il retinolo secondo RoC® | più stabile più tollerabile più misurabile

Il retinolo di RoC® si presenta più stabile e tollerabile grazie a una nuova formulazione. Questa innovazione permette di misurare con precisione la concentrazione e migliorare l’efficacia del prodotto. La sua stabilità aumenta la durata e la sicurezza dell’uso quotidiano, riducendo i rischi di irritazione. La novità ha già attirato l’attenzione di molti esperti nel settore della bellezza. La domanda principale riguarda ora come questa versione influirà sulle routine di skincare quotidiane.

I l retinolo è l'ingrediente che tutti citano e tutti vogliono, un vero must have per il settore skincare. La sua fama non nasce dal caso, infatti l'87% dei dermatologi lo considera una delle molecole più efficaci per contrastare i segni dell'invecchiamento cutaneo. RoC® lavora su questa molecola dal 1995 con l'obiettivo di renderlo stabile nel tempo, efficace e più tollerabile, anche quando la pelle è sensibile o la zona è delicata come il contorno occhi. RoC® ha in serbo un'altra innovazione: l'esplorazione dell'interazione del retinolo con i 20.000 geni del genoma umano per sviluppare formule sempre più personalizzate e performanti, un modo per creare un prodotto realmente su misura.