Meteo stabile nel weekend in Veneto con temperature più alte in montagna e più basse in pianura

Il weekend in Veneto si prospetta stabile, con temperature in aumento in montagna e più fresche in pianura. L'alta pressione che domina l’Europa centro-meridionale garantirà condizioni di bel tempo, influenzando il clima della regione fino alla fine della settimana.

«Almeno fino alla fine della settimana la circolazione sull’Europa centro-meridionale sarà caratterizzata dalla presenza di un vasto e robusto campo di alta pressione che abbraccerà anche l’Italia e il Veneto. Il tempo sulla nostra regione risulterà stabile, anche se non sempre soleggiato. Sulle. 🔗 Leggi su Veronasera.it