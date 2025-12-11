Meteo stabile nel weekend in Veneto con temperature più alte in montagna e più basse in pianura
Il weekend in Veneto si prospetta stabile, con temperature in aumento in montagna e più fresche in pianura. L'alta pressione che domina l’Europa centro-meridionale garantirà condizioni di bel tempo, influenzando il clima della regione fino alla fine della settimana.
«Almeno fino alla fine della settimana la circolazione sull’Europa centro-meridionale sarà caratterizzata dalla presenza di un vasto e robusto campo di alta pressione che abbraccerà anche l’Italia e il Veneto. Il tempo sulla nostra regione risulterà stabile, anche se non sempre soleggiato. Sulle. 🔗 Leggi su Veronasera.it
meteo.it. . Nebbia e nubi basse, ma tempo stabile: il nostro TG Meteo di martedì 9 dicembre - facebook.com Vai su Facebook
#meteo #Toscana: alta pressione e tempo stabile con un flusso mite e a tratti umido meridionale. Su coste e pianura le nubi basse e le nebbie caratterizzeranno le mattinate di questa settimana, il sole sarà più presente al sud e sulle zone di montagna. Vai su X
Meteo, previsioni in Italia: nebbie diffuse e nuvole basse - L'alta pressione è ancora protagonista in Italia almeno fino al 15 dicembre 2025. Riporta meteo.it
Meteo Toscana, le previsioni del weekend. Cielo grigio ma stabile, nebbie insistenti e clima mite in montagna - In quota il tempo resta soleggiato e insolitamente mite per il periodo ... Si legge su lanazione.it