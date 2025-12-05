Più libri più liberi | più lettori giovani nel 2025 ma calano tempi e frequenza di lettura secondo i dati dell’Osservatorio AIE

Aumentano i lettori nel 2025, soprattutto tra i giovani, ma calano tempi e frequenza di lettura, secondo i dati dell'Osservatorio AIE. Gorgani (AIE): "La pratica della lettura condivisa dai giovani con orgoglio, ma bisogna affrontare il tema dei tempi e della frequenza" Mollicone: "Dal Piano Olivetti sostegno per la diffusione della lettura nelle aree periferiche e nei borghi" Manzi: "Serve un tavolo permanente per la lettura e una legge organica e condivisa a sostegno della filiera del libro" In Italia nel 2025 sono cresciute del 4% le persone tra i 15 e i 74 anni che si dichiarano lettrici e lettori (almeno un libro letto anche in parte negli ultimi dodici mesi, compresi e-book e audiolibri), raggiugendo i 33,9 milioni: sono adesso il 76% della popolazione, contro il 73% dell'anno precedente.

