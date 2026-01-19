via vai sospetto nella notte scoperto dopo le segnalazioni un rave party

Nella notte tra il 18 e il 19 gennaio, i residenti di Balbano hanno segnalato un movimento sospetto di persone e veicoli nel quartiere. L’insolito via vai ha suscitato preoccupazione e portato all’intervento delle autorità, che hanno scoperto la presenza di un rave party non autorizzato. L’evento è stato prontamente interrotto e sono in corso indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto.

Lucca, 19 gennaio 2026 - Un insolito e continuo via vai di persone e automobili nel cuore della notte ha fatto scattare l’allarme tra i residenti di Balbano. Erano circa le 4 di ieri mattina, 18 gennaio, quando la segnalazione è arrivata alla Questura di Lucca: nella cava dismessa di via di Casanova stava accadendo qualcosa di decisamente fuori dall’ordinario. L’intervento della Squadra Volante è stato immediato. Giunti sul posto, gli agenti hanno riscontrato lo svolgimento di un rave party, con musica ad alto volume, alcuni gazebi già allestiti e una sessantina di persone intente a bere e ballare, trasformando l’area in una discoteca improvvisata. 🔗 Leggi su Lanazione.it

