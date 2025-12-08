Appuntamento con la presentazione del secondo volume sui Mestieri e attività storiche di Brindisi

Lunedì 29 aprile, presso la sede di Antiche Strade, si terrà la presentazione del secondo volume dedicato ai Mestieri e alle attività storiche di Brindisi. L’evento, promosso dall’Aps Brindisi e le Antiche Strade nell’ambito delle iniziative di “Riusa Brindisi” e “Brindisi città che legge”, arricchisce la rassegna “Pagine Erranti” e “Statio Peregrinorum”.

BRINDISI - L’Aps Brindisi e le Antiche Strade, nell’ambito delle attività dell’Accademia degli Erranti, programma “Riusa Brindisi – Case di Quartiere” e Statio Peregrinorum è lieta di ospitare all’interno della rassegna “Pagine Erranti” e “Brindisi città che legge” un nuovo appuntamento con la. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

