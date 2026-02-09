Il principe William rompe il silenzio sugli Epstein files e lo zio Andrea | Profondamente preoccupato

Il principe William rompe il silenzio e si mostra preoccupato per le rivelazioni sui files Epstein. In una dichiarazione pubblica, lui e Kate Middleton affermano di essere profondamente turbati dalle nuove accuse che coinvolgono anche lo zio, il principe Andrea. È la prima volta che membri della famiglia reale commentano apertamente lo scandalo, che continua a far parlare di sé in Gran Bretagna.

Il principe William e Kate Middleton parlano per la prima volta pubblicamente dello scandalo degli Epstein files, in cui è coinvolto anche il fratello di Re Carlo, Andrea Mountbatten-Windsor: "Preoccupati dalle continue rivelazioni sul caso". Il principe William e la principessa Kate si sono detti molto preoccupati per le ultime rivelazioni sui file di Jeffrey Epstein. Il principe William e Kate Middleton hanno espresso la loro 'profonda preoccupazione' per le 'continue rivelazioni' sui file di Epstein.

