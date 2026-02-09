Il principe William rompe il silenzio sugli Epstein files e lo zio Andrea | Profondamente preoccupato

Il principe William e Kate Middleton si sono espressi per la prima volta pubblicamente sullo scandalo Epstein files. In una dichiarazione, William ha detto di essere profondamente preoccupato per le continue rivelazioni che coinvolgono anche lo zio Andrea. La famiglia reale si mantiene in silenzio da tempo, ma questa volta il futuro re ha deciso di parlare, sottolineando il suo disagio di fronte alle accuse e alle notizie che emergono sul caso.

Il principe William e Kate Middleton parlano per la prima volta pubblicamente dello scandalo degli Epstein files, in cui è coinvolto anche il fratello di Re Carlo, Andrea Mountbatten-Windsor: "Preoccupati dalle continue rivelazioni sul caso".

