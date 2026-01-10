Alex Marangon 5 indagati per la morte del 25enne durante il rito sciamanico | chi sono e di cosa sono sospettati
La procura di Treviso ha iscritto nel registro degli indagati cinque persone in relazione alla morte di Alex Marangon, il 26enne di Marcon trovato senza vita il 2 luglio 2024 nel fiume Piave a Vidor. Al momento, gli indagati sono sospettati di aver partecipato a un rito sciamanico che potrebbe aver contribuito alla tragica scomparsa del giovane.
Sale a cinque il numero di persone indagate dalla procura di Treviso per la morte di Alex Marangon, il 26enne di Marcon (Venezia) ritrovato senza vita il 2 luglio 2024 sul greto del fiume Piave, a Vidor. Gli indagati sono accusati a vario titolo di cessione di sostanze stupefacenti e morte come conseguenza di altro reato. Tra gli indagati figurano Andrea Zuin, 48 anni, e la compagna Tatiana Marchetto, 40 anni, organizzatori della festa sciamanica a cui Marangon aveva preso parte nella notte tra il 29 e il 30 giugno 2024 presso l’abbazia di Santa Bona. Con loro risultano indagati anche Alexandra Da Sacco, 42 anni, moglie del proprietario della struttura, e due cittadini colombiani, Sebastian Castillo e Jhonny Benavides, rispettivamente di 28 e 39 anni, indicati come i « curanderos » che avrebbero condotto il rito e che risultano ancora irreperibili. 🔗 Leggi su Open.online
Leggi anche: Alex Marangon, cinque indagati per sua la morte dopo un rito sciamanico
Leggi anche: Alex Marangon, cinque indagati per la sua morte dopo un rito sciamanico
Alex Marangon, 5 indagati: la proprietaria dell'abbazia, gli organizzatori del rito sciamanico e i due curanderos. Le accuse; Alex Marangon, 5 indagati: la proprietaria dell'abbazia, gli organizzatori del rito sciamanico e i due curanderos. Le accuse; Alex Marangon, 5 indagati: la proprietaria dell'abbazia, gli organizzatori del rito sciamanico e i due curanderos. Le accuse; Ucraina, Kiev attacca deposito di petrolio a Volgograd: forti esplosioni, si alza una colonna di fumo.
Alex Marangon, 5 indagati per la morte del 25enne durante il rito sciamanico: chi sono e di cosa sono sospettati - Gli indagati sono accusati a vario titolo di cessione di sostanze stupefacenti e morte come conseguenza di altro reato ... open.online
Tragedia a Vidor, Alex Marangon e il rito sciamanico: cinque indagati per la sua morte - Morte di Alex Marangon: cinque indagati per la tragedia durante il rito sciamanico a Vidor, tra uso di droghe, pratiche esoteriche e caduta fatale sul Piave. notizie.it
Alex Marangon, il caso del ragazzo morto dopo il rito sciamanico nell'abbazia di Santa Bona a Vidor: 5 indagati - Il giovane di 26 anni trovato senza vita sul greto del fiume a Vidor, nel Trevigiano, nel luglio 2024. msn.com
Alex Marangon, svolta nell’inchiesta: 5 indagati per la morte durante il rito sciamanico x.com
Riti esoterici e ayahuasca erano gli unici punti fermi su un mistero che arriva a un punto di svolta. Ci sono cinque persone iscritte nel registro degli indagati sul caso della morte di Alex Marangon, il barista 25enne di Marcon, in provincia di Venezia, trovato cad - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.