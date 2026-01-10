La procura di Treviso ha iscritto nel registro degli indagati cinque persone in relazione alla morte di Alex Marangon, il 26enne di Marcon trovato senza vita il 2 luglio 2024 nel fiume Piave a Vidor. Al momento, gli indagati sono sospettati di aver partecipato a un rito sciamanico che potrebbe aver contribuito alla tragica scomparsa del giovane.

Sale a cinque il numero di persone indagate dalla procura di Treviso per la morte di Alex Marangon, il 26enne di Marcon (Venezia) ritrovato senza vita il 2 luglio 2024 sul greto del fiume Piave, a Vidor. Gli indagati sono accusati a vario titolo di cessione di sostanze stupefacenti e morte come conseguenza di altro reato. Tra gli indagati figurano Andrea Zuin, 48 anni, e la compagna Tatiana Marchetto, 40 anni, organizzatori della festa sciamanica a cui Marangon aveva preso parte nella notte tra il 29 e il 30 giugno 2024 presso l’abbazia di Santa Bona. Con loro risultano indagati anche Alexandra Da Sacco, 42 anni, moglie del proprietario della struttura, e due cittadini colombiani, Sebastian Castillo e Jhonny Benavides, rispettivamente di 28 e 39 anni, indicati come i « curanderos » che avrebbero condotto il rito e che risultano ancora irreperibili. 🔗 Leggi su Open.online

Alex Marangon, 5 indagati: la proprietaria dell'abbazia, gli organizzatori del rito sciamanico e i due curanderos. Le accuse

Alex Marangon, 5 indagati per la morte del 25enne durante il rito sciamanico: chi sono e di cosa sono sospettati - Gli indagati sono accusati a vario titolo di cessione di sostanze stupefacenti e morte come conseguenza di altro reato ... open.online