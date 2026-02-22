Cuore bruciato Nas al Monaldi | omicidio colposo per gli indagati sulla morte di Domenico

Il Nas ha aperto un'inchiesta sul decesso di Domenico, un bambino di due anni e mezzo, morto dopo due mesi di uso di un ventilatore artificiale all'ospedale Monaldi. La causa principale è l’ipotesi di omicidio colposo, collegata a presunte negligenze durante il trattamento. La famiglia chiede chiarimenti e attende risposte sulla gestione clinica del piccolo. Le autorità sanitarie stanno esaminando i dettagli delle cure fornite e le eventuali responsabilità. Restano in attesa di ulteriori sviluppi.

"Venga fuori tutta la verità". Nel profondo dolore, dove la speranza si è ormai spenta, resta solo una richiesta dalla famiglia di Domenico, il piccolo di due anni e mezzo che si è spento dopo due mesi trascorsi attaccato a un macchinario che sostituiva il battito del suo cuore, poiché il trapianto eseguito all'Ospedale Monaldi di Napoli non ha dato l'esito sperato. La causa, un cuore pronto per l'intervento ma giunto da Bolzano in condizioni danneggiate, del tutto "bruciato" e quindi inutilizzabile. E nel mirino dell'inchiesta, proprio l'iter che sarebbe stato eseguito per il trasferimento del prezioso organo.