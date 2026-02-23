Comunicato Stampa | Milano-Cortina 2026 il Presidente Zaia riceve l' Ordine Olimpico d' Argento del CIO

Il Presidente Zaia riceve l’Ordine Olimpico d’Argento per aver promosso con successo le infrastrutture di Milano-Cortina 2026. La consegna si è svolta durante un evento ufficiale, dove ha sottolineato il ruolo chiave delle opere di miglioramento stradale e ferroviario per l’organizzazione delle Olimpiadi. La medaglia rappresenta anche il riconoscimento dell’impegno delle istituzioni locali nel sostenere il grande evento sportivo. La cerimonia si è conclusa con un momento di riflessione sulla preparazione futura.

(Arv) Venezia, 23 febbraio 2026 “Ricevere l'Ordine Olimpico d'Argento, conferito per volontà del Comitato Esecutivo del Comitato Olimpico Internazionale, è per me un onore grandissimo e insieme una responsabilità. È un riconoscimento che accolgo con gratitudine e che sento anzitutto come un tributo collettivo: al Veneto, alle Dolomiti, alle istituzioni, ai territori, alle comunità locali, ai lavoratori, ai tecnici, agli amministratori, alle forze dell'ordine, al mondo dello sport e a tutti coloro che hanno creduto in questo progetto quando sembrava una sfida quasi impossibile. Per questo rivolgo un sincero ringraziamento al CIO per la fiducia e per questo riconoscimento, che premia un'esperienza capace di unire visione, organizzazione e passione”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Comunicato Stampa: Milano- Cortina 2026. Presidente Zaia al QuirinaleIl Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, ha incontrato il Capo dello Stato al Quirinale in occasione della visita della delegazione organizzatrice dei Giochi di Milano-Cortina 2026.

Comunicato Stampa: Milano- Cortina 2026. Presidente Zaia a Milano per la President Welcome DinnerIl presidente del Veneto, Luca Zaia, si trova a Milano per partecipare alla cena di benvenuto dedicata ai rappresentanti istituzionali.

