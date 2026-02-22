Ordine olimpico in oro per Mattarella e Meloni cos' è e il motivo dell' onorificenza del Cio all' Italia

Il Cio ha conferito l’Ordine olimpico in oro a Mattarella e Meloni per aver promosso con successo i giochi di Milano-Cortina. La decisione deriva dai risultati ottenuti nell’organizzazione e nella promozione dell’evento, che ha portato l’Italia sotto i riflettori internazionali. La premiazione coinvolge anche altre figure politiche, che hanno contribuito alla riuscita dell’appuntamento olimpico. L’onorificenza rappresenta un riconoscimento ufficiale per l’impegno dimostrato nell’ambito sportivo.

Il Comitato Olimpico Internazionale ha conferito l’Ordine olimpico in oro al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e alla Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Si tratta della più alta onorificenza del Cio, assegnata come riconoscimento per l’impegno istituzionale profuso dall’Italia nell’organizzazione dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026. Le cerimonie di consegna ufficiale si svolgeranno a Roma in una data che deve ancora essere definita. Ordine olimpico Mattarella e Meloni L’onorificenza è stata annunciata attraverso una lettera ufficiale firmata dalla presidente del Cio, Kirsty Coventry. 🔗 Leggi su Virgilio.it

