Meloni in visita a Niscemi dopo la frana il sorvolo in elicottero e il vertice in Municipio – Il video

Meloni ha visitato Niscemi dopo la frana che ha colpito la zona. La premier è arrivata in elicottero e ha sorvolato l’area danneggiata. Poi si è recata in municipio, dove ha incontrato il capo della Protezione civile, Fabio Ciciliano. Insieme hanno fatto il punto sulla situazione e sulle prossime mosse da mettere in atto.

(Agenzia Vista) Sicilia, 28 gennaio 2026 Dopo aver sorvolato in elicottero la zona colpita dalla frana a Niscemi, la premier Meloni ha partecipato in municipio, insieme al capo della Protezione civile Fabio Ciciliano, a una riunione operativa per fare il punto sulla situazione. Al vertice presenti anche il sindaco Massimiliano Conti e il Presidente dell'Assemblea regionale siciliana Gaetano Galvagno. Chigi Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open.

