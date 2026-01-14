Al Teatro Modus la commedia Molto Piacere

Al Teatro Modus torna la commedia “Molto Piacere” del Gruppo Teatro Impiria, protagonista di numerose repliche in Italia. Dopo il successo delle passate stagioni, la produzione continua a riscuotere interesse per la sua capacità di combinare umorismo e riflessione. Un’occasione per assistere a uno spettacolo apprezzato dalla critica e dal pubblico, in un contesto intimo e accogliente.

Dopo la serie ininterrotta di sold out alle scorse Stagioni torna la commedia più dirompente del Gruppo Teatro Impiria con più di 150 repliche in tutta Italia. "Molto Piacere" in scena al Teatro Modus venerdì 16 e sabato 17 gennaio alle ore 21.

