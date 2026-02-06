Il piacere dell’onestà al Golden | sul palco Pippo Pattavina

Questa sera al Golden, Pippo Pattavina sale sul palco per mettere in scena “Il piacere dell’onestà” di Pirandello. L’attore siciliano dà vita a un capolavoro del teatro, diretto da Guglielmo Ferro. La rappresentazione ha attirato un pubblico curioso di vedere Pattavina interpretare uno dei personaggi più noti del drammaturgo siciliano. La serata si è animata con un’interpretazione intensa e sincera, che ha coinvolto gli spettatori fin dalle prime battute.

Un monumento del teatro siciliano per un capolavoro di Pirandello. Pippo Pattavina interpreta “Il piacere dell’onestà” per la regia di Guglielmo Ferro. Prodotto dall’Associazione culturale Abc, nell’ambito della nuova stagione Turi Ferro, lo spettacolo andrà in scena al Golden di Palermo dal 17.🔗 Leggi su Palermotoday.it Approfondimenti su Golden Teatro Locus Festival 2026: sul palco dell'Arena Bianca del Foro Boario sul palco John Legend Il Locus Festival 2026 si svolgerà il 24 luglio all’Arena Bianca del Foro Boario di Ostuni, con un evento esclusivo che vedrà protagonista John Legend. Sul palco i maestri dell’inclusione: "Spazio al meglio della comunità" La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Golden Teatro Argomenti discussi: Quartett di Heiner Müller diretto da Maximilian Nisi; Due dozzine di rose scarlatte: equivoci, risate e tenerezza alla stagione Kallipolis; La moglie fantasma con Maria Grazia Cucinotta al Teatro Salieri; Maria Grazia Cucinotta è La moglie fantasma nello spettacolo in scena al Teatro Salieri di Legnago. Sesto Fiorentino, in scena la commedia di Pirandello 'Il piacere dell’onestà'Un grande classico che pone l’accento sull’onestà, cardine di una presunta etica borghese e cuore pulsante del dramma. Alla biblioteca Ragionieiri il 18 giugno Firenze, 17 giugno 2025 - Un testo ... lanazione.it Pirandello per gli attori di QuarconiaSarà Il piacere dell’onestà di Luigi Pirandello il secondo spettacolo in gara al tredicesimo concorso Teatro di Quarconia, che si tiene come ogni anno al teatro di Vinci. L’appuntamento è per ... lanazione.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.