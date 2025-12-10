Dalla guerra alle aule della Federico II | Napoli accoglie 24 studenti palestinesi
Napoli apre le sue porte a 24 studenti palestinesi provenienti dai territori di guerra, offrendo loro l'opportunità di proseguire gli studi presso l'Università Federico II. Un gesto di solidarietà e speranza, che permette a questi giovani di continuare il percorso accademico lontano dai conflitti e di costruire un futuro migliore.
Dai territori di guerra alle aule dell'Università Federico II, dove potranno continuare a studiare per realizzare i loro sogni. Sono 24 gli studenti palestinesi che, grazie al programma Iupals (Italian Universities for Palestinian Students), promosso dalla Crui, sono giunti nella città partenopea. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Buon compleanno UniMi! 101 anni fa veniva inaugurata l’Università degli Studi di Milano, oggi una delle realtà accademiche più importanti del Paese. Dalla guerra alla ricostruzione, da aule storiche a una comunità che conta migliaia di studenti e ricercatori - facebook.com Vai su Facebook
