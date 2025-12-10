Dalla guerra alle aule della Federico II | Napoli accoglie 24 studenti palestinesi

Napolitoday.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Napoli apre le sue porte a 24 studenti palestinesi provenienti dai territori di guerra, offrendo loro l'opportunità di proseguire gli studi presso l'Università Federico II. Un gesto di solidarietà e speranza, che permette a questi giovani di continuare il percorso accademico lontano dai conflitti e di costruire un futuro migliore.

Dai territori di guerra alle aule dell'Università Federico II, dove potranno continuare a studiare per realizzare i loro sogni. Sono 24 gli studenti palestinesi che, grazie al programma Iupals (Italian Universities for Palestinian Students), promosso dalla Crui, sono giunti nella città partenopea. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

