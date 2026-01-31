La mostra Sarajevo dalla guerra alla pace Trenta anni dopo fa tappa all' ospedale Perrino

La mostra “Sarajevo, dalla guerra alla pace” arriva a Brindisi. Dal 24 febbraio 2026, l’ospedale Perrino ospiterà l’esposizione, dopo le prime tappe a Bari e Conversano. Sarà un’occasione per vedere fotografie e documenti che raccontano i trent’anni passati dalla guerra a Sarajevo e il percorso verso la pace. La mostra vuole coinvolgere i visitatori, portandoli a riflettere su un capitolo importante della storia europea recente.

Dal 24 febbraio 2026: progetto a cura del giornalista Franco Giuliano, autore dell'omonimo volume bilingue (italiano–bosniaco) edito da Cacucci BRINDISI - Dal 24 febbraio 2026 l'ospedale Antonio Perrino di Brindisi, dopo le tappe di Bari e Conversano, ospiterà la mostra "Sarajevo, dalla guerra alla pace. Trenta anni dopo", un progetto a cura del giornalista Franco Giuliano, autore dell'omonimo volume bilingue (italiano–bosniaco) edito da Cacucci. L'esposizione racconta la trasformazione di Sarajevo dal conflitto degli anni Novanta al complesso percorso di ricostruzione e riconciliazione, attraverso una mostra fisica integrata da contenuti multimediali: reportage, video, interviste, testimonianze e le lettere di centinaia di bambini di Sarajevo durante l'assedio, affiancate da quelle dei loro coetanei pugliesi.

