il pentagono frena sul buy european cosa sta succedendo tra washington e bruxelles

Il Pentagono critica la proposta di riforma degli appalti militari europei, sostenendo che le clausole “Buy European” potrebbero danneggiare la cooperazione tra Stati Uniti e Europa. La posizione arriva dopo che Bruxelles ha avviato un aggiornamento delle regole del 2009, con l’obiettivo di favorire le imprese locali. Queste parole riflettono tensioni crescenti tra le due sponde dell’Atlantico, mentre le discussioni sulla strategia comune continuano nel silenzio generale.

Il Pentagono dice la sua sulla riforma degli appalti per la difesa europea. Mentre la Commissione europea lavora all’aggiornamento della direttiva del 2009 — quella che disciplina regole e procedure per gli acquisti di materiale militare — l’amministrazione Trump ha fatto sapere, attraverso un contributo formale alla consultazione pubblica di Bruxelles, che qualsiasi clausola “Buy European” sarebbe, a suo giudizio, “sbagliata” e potenzialmente controproducente per l’intera architettura industriale transatlantica. La posta in gioco. La revisione della direttiva sugli appalti per la difesa si inserisce in un progetto più ampio che Bruxelles persegue per costruire un mercato europeo della difesa più integrato e meno frammentato, capace di sostenere il riarmo continentale con risorse e tecnologie prodotte sul territorio dell’Unione o nell’Area economica europea associata. 🔗 Leggi su Formiche.net

