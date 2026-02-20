Armi e affari il Pentagono avvisa l’Ue | no al Buy European il riarmo non deve escludere le industrie americane

Il Pentagono ha chiarito all’Unione europea che il programma di riarmo non può escludere le aziende americane. La motivazione è che investire in armi europee senza coinvolgere le industrie statunitensi potrebbe portare a restrizioni o ritardi nelle forniture. La richiesta è di preferire prodotti provenienti dagli Stati Uniti, anche se l’Europa punta a rafforzare la propria autonomia militare. La discussione si concentra sulle future commesse di armamenti e sui rapporti commerciali tra le due sponde dell’Atlantico.

Riarmatevi, ma comprate americano: altrimenti ci saranno conseguenze. In sintesi, è questo il messaggio che il Pentagono ha inviato all’ Unione europea. Aumentare le spese del Pil fino al 5% è stato l’invito dell’ amministrazione Trump agli alleati europei della Nato. Ma adesso i termini di questa operazione assumono maggiori dettagli: gli Stati Uniti di The Donald minacciano ritorsioni se l’Ue dovesse introdurre clausole sul Buy European vincolanti nella revisione delle norme sugli appalti per la difesa, attesa entro l’estate. Su tratta di una presa di posizione mai resa nota prima, legata a una consultazione della Commissione europea, che risale all’inizio di febbraio, dopo che l’Unione aveva chiesto un riscontro ai governi e all’industria bellica sulle norme europee in materia di appalti di armi.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

