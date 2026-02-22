il pakistan ha effettuato attacchi in afghanistan su sette campi e nascondigli terroristici

Il Pakistan ha lanciato attacchi aerei in Afghanistan, colpendo sette campi sospettati di ospitare gruppi armati responsabili di recenti attacchi, tra cui un attacco suicida in una moschea sciita a Islamabad. Le operazioni mirano a smantellare basi utilizzate per attacchi contro il territorio pakistano. I raid hanno coinvolto zone rurali e montuose, dove si ritiene si nascondano combattenti. Le autorità affermano che queste azioni sono necessarie per garantire la sicurezza nazionale.

Il Pakistan ha effettuato attacchi aerei in Afghanistan, prendendo di mira quelli che ha definito “accampamenti e nascondigli” appartenenti a gruppi armati responsabili di una serie di recenti attacchi, tra cui un mortale attentato suicida in una moschea sciita a Islamabad. Il Pakistan ha confermato di aver effettuato attacchi su sette siti nella regione di confine con l’Afghanistan in risposta ai recenti attacchi suicidi rivendicati da gruppi militanti sostenuti da Kabul Il ministero dell’Informazione e della Radiodiffusione di Islamabad ha diffuso una nota in cui, citando tre attacchi dall’inizio del Ramadan la scorsa settimana, asserisce che il Pakistan “ha effettuato attacchi selettivi basati sull’intelligence su sette campi e nascondigli terroristici” Il Ministero della Difesa dell’ Afghanistan ha condannato gli attacchi di domenica, affermando che hanno “colpito una scuola religiosa e delle case residenziali” nelle province di confine di Nangarhar e Paktika, “causando decine di morti e feriti, tra cui donne e bambini”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Pakistan bombarda campi in AfghanistanIl Pakistan ha condotto attacchi aerei contro campi in Afghanistan, causando decine di morti e feriti.

Balochistan: attacchi terroristici, centinaia di morti e caccia all’uomo. Ecco cosa succede in PakistanIn Pakistan, in particolare nella regione del Balochistan, la situazione rimane molto tesa.

Il Pakistan conferma i raid sull'Afghanistan(ANSA) - ISLAMABAD, 22 FEB - Il Pakistan ha confermato di aver effettuato attacchi su sette siti nella regione di confine con l'Afghanistan in risposta ai recenti attacchi suicidi rivendicati da grupp ... msn.com

Il Pakistan attacca, dieci vittime: per i taleban la tregua è rottaDopo che il Pakistan ha effettuato nuovi attacchi in una provincia di confine dell'Afghanistan, un alto funzionario taleban ha annunciato la rottura della tregua. Pochi minuti fa, il Pakistan ha ... avvenire.it

