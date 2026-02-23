Il paese si ferma per Max | Non ti dimentichiamo

Max Valenti ha ispirato un momento di commemorazione dopo che un albero è stato piantato nel luogo dove ha perso la vita. La scritta sul monumento ricorda il suo nome e la sua morte, avvenuta a 21 anni durante un episodio violento della banda della Uno Bianca. La cerimonia ha attirato molte persone del paese, che hanno portato fiori e acceso candele. La comunità si stringe intorno alla memoria di Max in questa giornata di ricordo.

"È germogliato un albero dove mani assassine hanno reciso un fiore". Così recita la scritta sul monumento dedicato a Massimiliano Valenti, ucciso a 21 anni dalla banda della Uno Bianca, il 24 febbraio 1993. A trentatré anni dalla morte la comunità di Zola Predosa si ferma, ancora una volta, per ricordare una delle più giovani vittime dei fratelli Savi. Tante parole, fiori, occhi lucidi. Tutti si stringono a Marta, la mamma di Massimiliano, per tutti ’Max’, piegata da un dolore che non può passare nemmeno dopo una vita intera: "Siamo qui perché Massimiliano lo merita. E perché Marta, assieme a tutta la sua famiglia, lo merita", dice Alberto Capolungo (presidente associazione familiari vittime Uno Bianca e figlio di Pietro, ucciso dalla banda nell’armeria di via Volturno) nel discorso al cippo di via Morazzo, proprio di fronte al fosso dove il giovane fu giustiziato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

