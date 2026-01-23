Fiorello a La Pennicanza l’appello per Zalone | Checco noi non ti dimentichiamo

Nella puntata di venerdì 23 gennaio de La Pennicanza, Fiorello e Fabrizio Biggio hanno concluso la settimana con un episodio ricco di spirito e coinvolgimento. Tra i temi trattati, un appello speciale per Checco Zalone, con Fiorello che ha ricordato affettuosamente: “Checco, noi non ti dimentichiamo”. Un momento di sincera vicinanza tra amici e colleghi, in un contesto di intrattenimento semplice e diretto.

Fiorello e Fabrizio Biggio concludono la settimana con una puntata, quella di venerdì 23 gennaio, scoppiettante de La Pennicanza. Da un lato lo showman concentra l'attenzione su quanto sta accadendo nel Sud Italia a causa del maltempo, dall'altro non mancano le battute ironiche che prendono di mira questa volta Checco Zalone. Fiorello, la preoccupazione per il Sud Italia. Il programma si apre con uno spazio dedicato a quanto sta accadendo nel Sud Italia per il maltempo, con le considerazioni del sindaco di Taormina, Cateno De Luca: "Ora c'è la gara a chi stanzia più soldi. Cari colleghi parlamentari, cercate di inquadrare per bene la questione: non bisogna solo chiedere soldi ma anche procedure.

