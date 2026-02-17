Arezzo, 17 febbraio 2026 – Il Festival del Libro per Ragazzi di Bibbiena, che quest’anno ha come tema il coraggio, ospiterà nel suo folto calendario di due settimane, un libro che di coraggio è pieno: “La ragazza dai pantaloni verdi: Giusy, la Juve, l’Heysel”, scritto dal giornalista aretino Luca Serafin i. Il 3 di marzo alle ore 21.00, presso la Sala delle Bandiere di Bibbiena, la serata avrà anche un moderatore di eccezione che accompagnerà Serafini nel racconto di questa vita strappata troppo presto e ingiustamente da questo mondo: Luigi Garlando. Il giornalista della Gazzetta dello Sport, amico del Festival, quest’anno sarà a Bibbiena per presentare il suo nuovo romanzo biografico “Sandro libera tutti”, sulla vita di Sandro Pertini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Il Festival del Libro di Bibbiena, giunto alla sua quinta edizione, si svolgerà dal 21 febbraio all’8 marzo 2026.

Il Festival del Libro di Bibbiena torna con la quinta edizione che si allarga in giro per i paesi della zona.

Argomenti discussi: Il giornalista Luca Serafini al Festival del libro di Bibbiena; Dall’Heysel alle scuole per portare la cultura del rispetto: Luca Serafini e la storia di Giusy Conti, la ragazza dai pantaloni verdi; Serafini: Credevo in Vlahovic. Onestamente avrei mai pensato a Leao punta del Milan; Serafini: David e Openda hanno qualità, vanno aspettati.

