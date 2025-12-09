Pronto soccorso fantasma ad Agropoli | il Nursind boccia l' Atto aziendale dell' Asl Salerno
La diffusione della bozza del nuovo Atto aziendale dell’Asl Salerno ha suscitato immediatamente forti reazioni a livello locale. Il Nursind ha espresso critiche, bocciando le decisioni prese, in particolare riguardo al pronto soccorso di Agropoli, definito come un
È bastata la diffusione della bozza del nuovo Atto aziendale dell’Asl Salerno per accendere una discussione che ha rapidamente travalicato i corridoi sindacali, trasformandosi in un vero e proprio caso territoriale. Sin dalle prime ore successive alla pubblicazione del documento, il Nursind di. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
